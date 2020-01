Soome suusalegend sai Jelena Välbelt ootamatu kingituse: jumal küll, see pole isegi pakitud!

Nimelt kinkis Venemaa suusaliidu presidendina töötav Välbe Mietole pudeli Siberi viina.

"Jumal küll! Ja see pole isegi pakitud," oli Mieto esimene reaktsioon. "Aga mulle meeldib see lill. Oleme Jelenaga väga head sõbrad".

Soome legend lisas, et pole ammu alkoholi pruukinud, kuid sellest kingitusest võtab ühe pitsi küll. "Las ülejäänud jääda nagu on."

Mieto kinnitas, et on oma 70 eluaasta kohta heas vormis. "Tervis on hea ja osaliselt seetõttu, et ma pole naistega seotud. Olen 23 aastat lesk olnud," muheles soomlane.



Välbe on varem tunnistanud, et oli juba väga noores eas suur Mieto fänn. “Kõik teadsid, et olen tema järele hull. Teismelisena oli mul vihik, kuhu kleepisin tema pilte. 1989. aasta MM-il andis ta meile medalid üle ja ma sain temalt ka suudluse. Lubasin, et ei pese enam kunagi nägu,“ tunnistas Välbe Ilta-Sanomatele.