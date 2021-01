Soome suusakuulsus sai dopinguga vahele jäänud venelanna tõttu aastaid hiljem preemia kätte: ma ei arvanud, et näen seda raha

Roponen sai toonasel 7,5 + 7,5 km suusavahetusega sõidus kolmanda koha venelanna Julia Tšekaljova ja norralanna Martine Ek Hageni järel.

Tšekaljova sai aga aastad hiljem kaela dopingukahtlustused, mis lõpuks tõeks osutusid. Nii otsustaski Rahvusvaheline suusaföderatsioon (FIS) 2019. aasta juulis tühistada venelanna tulemused alates 2014. aasta märtsist kuni 2017. aasta kevadeni, mil ta karjääri lõpetas.

Sinna sekka mahtus mõistagi ka 2015. aasta Rõbinski MK-etapp. Seega kerkis Roponen kolmandalt kohalt teisele, mis tähendas ka suuremat palgatšekki. Ilta-Sanomati teatel oli teise koha auhind 4600 võrra suurem kolmanda positsiooni omast.

Ühtlasi puudutas karistus Ek Hagenit, kes tõusis võitjaks ning sakslannat Stefanie Böhlerit, kes kerkis kolmandaks.

Roponen kuulis Tšekaljova karistusest ajakirjanduse kaudu. "Ma ei usu, et seda raha enam kunagi näen," rääkis soomlanna mullu juulis Ilta-Sanomatile. "Kõige tähtsam on siin, et õiglus on mingil määral jalule seatud. Küll hilja, aga siiski."

FIS-i võistluste kordinaator Sandra Spitz lubas aga, et rahaasjad aetakse korda. "Küll aga võtab see bürokraatia tõttu aega."

Ilta-Sanomat uuriski sel nädalal Roponenilt, kas ta on auhinnaraha kätte saanud. "Raha tuli juba ammu. Ma ei mäletagi täpset päeva. See on väga tore, sest sellise summa eest saab näiteks märkimisväärse koguse süüa osta."