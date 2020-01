Soome suusajuhid on FISis pettunud: Krista Pärmäkoski uudis käivitas kurjad kuulujutud

FIS saatis möödunud reedel ilma Soome suusaliiduga konsulteerimata pressiteate, et Pärmäkoski Tour de Ski`l ei osale.

"Sportlased pidid kaks tundi enne meeskonnajuhtide kohtumist kinnitama oma osalemist Tour de Ski`l. Enne kohtumist oli keegi FIS-ist märganud, et Krista nime pole selles nimekirjas. Siis nad avaldasidki teadaande, et selline puuduja on olemas," sõnas Haavisto Soome meediale.

Suusajuhi sõnul hakkasid selle uudise järel igasugused spekulatsioonid levima ning neil oli raske kuulujuttudele lõppu teha.

"Proovisime jõuda Soome suusaliidu pressiesindajani, kuid ei suutnud teda tabada. Siis ütlesin Kristale, et postita vähemalt oma Instagrami teade, et puudud suusatuurilt haiguse tõttu," meenutas Haavisto. "FIS kiirustas asjata. Nad pidanuks eeldama, et Soome suusaliit väljastab ise ametliku teadaande."

Soomlaste suurlootus Pärmäkoski, kes lõpetas mulluse tuuri kolmandana, jättis tänavuse tähtsa jõuproovi vahele haiguse tõttu.

"Ettevalmistus kulges kenasti, kuni jäin haigeks. See valmistab meelehärmi, aga see on osa spordist," selgitas 29-aastane soomlanna oma eemalejäämist.