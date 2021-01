Soome suusaekspert: Veerpalu ja Mae tõstsid Eesti maailma suusakaardile, nüüd on kõik kokku varisenud

Roponen võttis Iltalehti vahendusel sõna tänavuse Tour de Ski järel, mida valitsesid venelased. Mäletavasti otsustasid norralased koroonapandeemia tõttu suusatuurist loobuda. Nii mööduski suurvõistlus venelaste taktikepi all. Ülekaaluka võidu võttis Aleksandr Bolšunov, üldarvestuses mahtus seitsme parema sekka kuus venelast.

"Jõhkralt öeldes on venelaste ülemvõim teiste saamatuse tulemus. Kui Venemaa ära võtta, meenutavad tulemused rohkem B-koondiste võistlust," kirjutas Roponen. "Prantsusmaa on natukene hääbunud, Rootsil on väga halvad ajad. Saksamaa on juba mõned aastad suurest mängust väljas olnud. Dario Cologna ja teiste šveitslaste tase on langemas."

Roponeni sõnul on ka teiste varasemalt paljulubavate riikide tulemused kehvad. Kui Austria suusatamise hävitas doping, siis itaallaste au hoiab üleval vaid Federico Pellegrino.

Soomlane mainis ära ka Eesti. "Kanadalased Alex Harvey ja Devon Kershaw on lõpetanud, kasahh Aleksei Poltoranin on dopinguskandaali keskmes. Andrus Veerpalu ja Jaak Mae suusatasid Eesti 21. sajandil maailmakaardile, Lukas Bauer tegi sama Tšehhiga. Nüüd on aga suusatamise tase Eestis ja Tšehhis kokku varisenud."