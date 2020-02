Soome suusaekspert: Therese Johaug saab jätkuvalt dopingust kasu

Johaug jäi keelatud aine kasutamisega vahele 2016. aasta 16. septembril, kui tema dopinguproovist leiti anaboolset steroidi klostebooli. Norralanna pidi kandma 18-kuulist võistluskeeldu.

"Kõik, kes on kunagi dopingut kasutanud, on ka pärast lõpetamist sellest kasu saanud," tõdes Roponen Iltalehti vahendusel.

"Ta võib praegu võistelda ja mul ei ole midagi selle vastu," sõnas soomlane Johaugi kohta. "Kuid kui rääkida tema praegusest üleolekust, siis usun, et ta suutis dopingu tarvitamise aja jooksul oma jõudu ja kiirust nii palju parandada. See aitas tal edasi areneda."

Meditsiiniekspert Pekka Rauhala aga Roponeni väidetes kindel pole. "Kui me räägime lühiajalisest tarvitamisest - näiteks mõned kuud, siis ma ei usu, et see kasu võib nähtaval olla mõned aastad hiljem. Selle kohta eriti teaduslikku tõestust küll pole, aga on teada, et tulemused halvenevad kiirelt pärast dopinguga lõpparve tegemist."

Johaug on pärast võistluskeelu alt naasmist olnud murdmaasuusatamise totaalne valitseja. Norralanna on tänavuse hooajaga teeninud juba 19 esikohta. "Paljud mõtlevad, kuidas üks naine saab tipus nii üle teistest olla. See on ka minu jaoks hämmastav," jätkas Roponen. "Ma pole sellist vahet kunagi näinud, isegi mitte Justyna Kowalczyki ega Marit Björgeni aegadel."