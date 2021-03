Soome suusaäss maadles medali toonud võistluse eel pingetega: ütlesin elukaaslasele, et suusatamine on mõttetu

Hakola rääkis Iltalehtile, kuidas tal oli ööl vastu pühapäeva raskusi magama jäämisega. Kell 4 varahommikul haaras ta telefoni ning helistas elukaaslasele. "Ta oli juhtumisi üleval ja vastas mulle koheselt. Ütlesin talle, et suusatamine on mõttetu. Ta vastas mulle rahulikult, et teeksin oma soorituse ära ning siis on näha, kas sellest piisab."

29-aastane Hakola on elukaaslasega koos elanud kolm aastat. Soomlane kiitis naist, kes on olnud keerulisel ajal mõistev. Koroona tõttu on Hakola pidanud pikalt olema meeskonnaga koos "mullis". Näiteks jõulud veetis mees kodu asemel hoopis Vuokattis ühes alpimajas.

Suusataja suutis lõpuks siiski magama jääda. Hommikul ärgates hakkas ta uudiseid lugema ning tal hakkas silma Iltalehti artikkel, kus ta ise oli pidanud eesolevat sprinditeadet oma parimaks võimaluseks. "See ei aidanud just kaasa," tõdes ta.

Hakola suutis kõige tähtsamal hetkel ehk sõidu ajal jääda siiski rahulikuks. "Ainult finaalis teise vahetuse ajal tuli korraks pinge. Mõtlesin, et Aleksandr Bolšunov võib eest ära pääseda, aga kui suudan Mäkile anda vahetuse üle medalikohal, on korras," sõnas Hakola.

Mäki suutiski viimase vahetusega mööduda Venemaast ja tuua Soomele hõbeda. Kulla pälvis Norra koosseisus Johannes Hösflot Kläbo ja Erik Valnes.