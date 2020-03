Soome skandaalne suusatreener: veredopingul läheb hästi, eestlaste vahelejäämine oli kõigest jäämäe tipp

„Veredoping elab ja tal läheb hästi,” sõnas Kyrö Soome meediale ja lisas, et mullusel Seefeldi MM-il keskpäraste sportlaste – nende hulgas olid ka Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu – vahelejäämine on vaid jäämäe veepealne tipp.

„Veredopingu tuvastamine on võimatu,” kinnitas Kyrö. „Kui sportlane tangib enne võistlust enda verd, siis seda ei saa tuvastada. Minulgi pole vastust küsimusele, mida tuleks teha, kuid tegelikust olukorrast tuleks kõva häälega rääkida.”

Kyrö sõnul pole patused pelgalt suusatajad. „Kindlasti kasutavad veredopingut kõigi kestvusalade sportlased, see on päevselge.”

Bioloogilistest passidest, kuhu kantakse andmed sportlaste vere koostise kohta, suurt kasu pole. „Passid on vaid „kiiruse piirajad” ega lahenda probleemi,” tõdes Kyrö.

Samuti leidis Kyrö, et astmaravimite kasutamine tuleks sportlastel keelata. „See on hall tsoon. Kõik need erisused ehk teatud ainete lubamine sportlastele ravi eesmärgil on tegelikult rahvuslik mäng – üks laboratoorium teeb otsuse ja ravimeid võib tarvitada. Kogu süsteem tuleks ümber teha, et erilubasid annaks välja üks üleilmne organisatsioon.”