Soome koondislast rünnanud Bolšunov andis juhtunule ootamatu selgituse

"Kui ületasin finišijoone, tahtsin rääkida Mäkiga sellest, mis juhtus enne finišijoont ja miks ta tegi seda, mida tegi," sõnas Bolšunov NRK-le. "Suusad olid väga kiired ja kui üritasin pidurdada, läks suusaklamber katki. Ma ei plaaninud teda maha sõita, tahtsin lihtsalt temaga rääkida."

Bolšunov lisas, et leiab siiani, et Mäki blokeeris teda lõpusirgel määrustevastaselt. "Ma nägin, mis juhtus enne finišijoont ja ma arvan, et Mäki ei mänginud ausalt. Ta blokeeris mind tahtlikult, see pole aus. Arvan endiselt sama," ütles venelane.

Kas Bolšunov on enda diskvalifitseerimisega nõus? "See on žürii otsus, millega ma nõustun. Käitusin finiši järel valesti, kuid samas ma ei mõista, miks soomlast enne finišit tehtu eest ei diskvalifitseeritud," vastas Bolšunov.

Norra koondise treener Eirik Myhr Nossum ütles NRK-le, et nende alaliit poleks sellise tembuga hakkama saanud sportlast järgmisele MK-etapile lubanud.

"Meil on väga selged sisemised reeglid. Ma ei tea, kuidas Venemaa suusaliidus need asjad käivad. See on nende teema nüüd, kuid kui meil oleks midagi sellist juhtunud, oleks sanktsioonid ilmselged," ütles Nossum.

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe on väitnud, et Bolšunov ei tahtnud finiši eel soomlast suusakepiga lüüa. "Olukord, kus Aleksandr lõi väidetavalt kepiga soomlase suunas... ta ütles, et ei tahtnud teda lüüa, vaid ta lõi lihtsalt keppidega õhku. Seda tuleb suusatamises tihti ette," lausus Välbe.

