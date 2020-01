Soome juurtega Rootsi tippsuusataja: Soome ei tähenda mulle mitte midagi

"Ma ei pea Soomega sidet, seega ei tähenda Soome mulle mitte midagi," sõnas juunioride klassis maailmameistriks tulnud Rönnlund pisut kohmetult, kui ajakirjanikud tema Soome päritolu kohta küsisid.

"Ma ei oska soome keelt. Ma olen Soomes käinud vaid võistlemas," lisas rootslanna.

Rönnlund on Soomes sündinud Rootsi endise tippsuusataja Toini Gustafsson Rönnlundi (neiupõlvenimi Lempi Karvonen) lapselaps. Toini lahkus Soomest juba lapsena ning võitis 1964. ja 1968. aasta taliolümpiamängudelt kaks kuldmedalit ja kaks hõbedat.

"Mõistagi on see suur asi, et minu perekonnas on ka varem olnud tippsuusatajaid, kuid ma ei mõtle sellele. Minu eesmärk on saada maailma parimaks," sõnas Rönnlund.

Nooruke rootslanna on hetkel Tour de Ski`l 28. kohal.