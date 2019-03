Soome dopingutreener viskas kivi norralaste kapsaaeda: paljud astmadiagnoosid on võltsid

"Olen üsna kindel, et meil on liiga palju suusatajaid, kes võivad dopingut kasutada astmadiagnoosiga, mis on võlts," väitis Kyrö ajalehele Ilta-Sanomat.

Kyrö leiab, et rahvusvaheline antidopinguagentuur (WADA) peaks kõik erandid kaotama ning keelatud ainete tarvitamise 100%-liselt välistama. "See on väga tavaline praktika, et arstilt hangitakse eriluba. WADA muidugi väidab, et neil on selle üle kontroll. Mina leian, et kõik erandid tuleks keelustada."

Tema sõnul aitaks olukorda parandada sõltumatu laborikeskuse avamine, kus otsuseid tehtaks tsentraalselt. "Sportlaste kohta ei või teha otsuseid kohapeal, nagu näiteks Joensuus või Oslos. Kui sportlaste haigusi uuritaks sõltumatute arstide ja asutuste järelevalve all, paraneks kogu süsteem," on soomlane veendunud.

Dopingutreener lisas, et Seefeldi juhtum demonstreeris ilmekalt antidopinguagentuuri läbikukkumist. "WADA on oma töös selgelt ebaõnnestunud. See on hämmastav, et hoopis kohalikud ametivõimud peavad dopinguvastast võitlust pidama, nägime seda eelmisel nädalal Austria näitel," märkis Kyrö.

Kyrö sai kurikuulsaks 2001. aasta Lahti MM-il, kui pool Soome koondist jäi vahele peiteaine Hemohes tarvitamisega.