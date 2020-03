Soojad ilmad nurjasid veel ühe suusamaratoni toimumise

Eelmisel nädalal maha sadanud lumi andis Haanja maratoni korraldusmeeskonnale lootuse, et maraton saab sarnaselt Tallinna Suusamaratonile peetud, kuid kahjuks jääb suusasõpradele Haanja maraton pidamata, kuna vihm ja soojakraadid on teinud oma töö.

Maratoni peakorraldaja Aare Eiche sõnas: “Kuigi eelmise nädala lõpus Haanjas maha sadanud lumekiht lubas loota, et maraton saab peetud, siis selle nädala ilm on suusasõpradele kahjuks vastu töötanud ning suusaradadelt lume sulatanud. Pole midagi teha ja tuleb tõele näkku vaadata - sel aastal jääb Haanja suusamaraton pidamata.”

“Estoloppeti sarjale ja osalejatele on antud uudis kindlasti suur tagasilöök, kuna juba oli lootust, et ka Haanja maraton saab peetud. Kurb uudis, aga midagi pole parata. Lootsime, et Estoloppeti sarjas saab sel aastal ilusasti ka teine maraton peetud, kuid ilmataat on sel aastal talveilmadega kohe eriti kitsi. Nüüd jääb veel loota imet, et Viru ja Alutaguse maraton toimuksid ning Estoloppeti hooaeg kui selline arvesse läheks, kuna sarja punktiarvestus peetakse vähemalt kolme maratoni toimumise korral. Viru ja Alutaguse maratoni toimumine selgub juba järgmisel nädalal,” sõnas Estoloppeti sarja vedaja Raivar Vaher.

Hetkel peaks kalendri järgi toimuma Estoloppeti sarjas veel 35. Viru maraton 14.märtsil ja 22. Alutaguse maraton 15. märtsil.

Estoloppeti suusasarja kuuest maratonist on tänaseks toimunud vaid 22. Tallinna Suusamaraton. Edasi on lükatud nii Viru kui ka Alutaguse suusamaratonid ning ära on jäänud Haanja, Tartu ja Tamsalu-Neeruti suusamaratonid.