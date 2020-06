Šmigun-Vähi endine konkurent vallandati

Kui siiani korraldas Salpausselkä mänge Lahti Events, siis täna õhtul otsustab Lahti linnavolikogu nendega sõlmitud lepingu üles öelda, kirjutab ajaleht Ilta Sanomat.

Põhjuseks on asjaolu, et Soome suusaliit ja Lahti suusaliit lõid mängude korraldamiseks ühise ettevõtte, mis hakkab edaspidi Salpausselkä võistlusi korraldama.

Sellel ettepanekul on volikogus suur poliitiline toetus, sest linnajuhid tahavad mängude korraldamisse kaasata Soome suusaliidu. Kuna linn lõpetab koostöö Lahti Eventsiga, on see organisatsioon lõpetanud töölepingu Saarineniga.

41-aastane Saarinen tegi sportlaskarjääriga lõpparve 2018. aastal ja valiti samal kevadel Salpausselkä mängude tegevjuhiks. Nii Lahti linn kui Soome suusaliit polnud aga 2018. ja 2019. aastal korraldatud mängudega rahul.

Saarinen võitis eduka karjääri jooksul neli maailmameistrivõistluste kulda, ühe MM-hõbeda, viis MM-pronksi ning olümpiamängudelt kaks hõbemedalit ja kolm pronksi.