Sloveenia suusaäss lõpetas karjääri

"See oli raske otsus, aga tean, et praegu on õige aeg jätta hüvasti," kirjutas Fabjan sotsiaalmeedias. "See oli pikk teekond. Olen õppinud nii palju ja ma ei unusta kunagi neid kogemusi. Tänan kõiki südamepõhjast imeliste võimaluste ja toetuse eest."

Fabjani karjääri tipphetkeks jäi 2014. aasta Sotši taliolümpiamängud, kus ta saavutas sprindis kolmanda koha. Teda edestasid vaid norralannad Maiken Caspersen Falla ja Ingvild Flugstad Östberg. Lisaks tuli Fabjan 2008. aastal U23 MM-il sprindis maailmameistriks.

MK-sarjas teenis sloveenlanna karjääri jooksul kaks MK-etapi võitu. Poodiumile jõudis ta kokku viiel korral.