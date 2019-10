Skandaalne Soome treener: USA-s on dopinguvastane võitlus sama tõhus kui Venemaal

"Kümne aasta jooksul on Salazari õpilased võitnud kotitäie medaleid, kuid ainsatki sportlast vahele ei võetud. USA vägevad uurimisorganid ei sattunud isegi hämmingusse, et juhtumit uuriti analoogselt Moskva antidopingulaborile," tõmbas Kyrö paralleeli ameeriklaste ja Venemaa korrumpeerunud dopinguametnike vahele.



USADA-t nimetas Kyrö agentuuriks, kelle ainsaks eesmärgiks on Venemaa sportlaste vastast kampaaniat teha. "Kui venelaste dopinguproove kontrollitakse kaheksa aastat hiljem uuesti üle, ei tohiks see olla nii raske ülesanne, et üks Salazari õpilane vahele võtta," lisas Kyrö.

Kyrö sai 2001. aasta suusatamise MMil lahvatanud dopinguskandaali tõttu eluaegse treenerina tegutsemise keelu.