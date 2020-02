Skandaal suusatuuril: Norra suusatajad said soomlastest hoopis paremad tingimused

Soomlasest kahekordne olümpiavõitja Iivo Niskanen postitas sotsiaalmeediasse video nende majutusest Åres, kus on näha viletsaid tingimusi. Väidetavalt valitses koridorides ka ebameeldiv hais. "See peab küll nali olema?!" kirjutas Niskanen sotsiaalmeedias.

"20 inimest ja 2 vetsu. Võib-olla FIS (Rahvusvaheline Suusaliit) usub, et see on võrdsel tasemel Åres asuva spaahotelliga," kurjustas Niskanen Norra väljaande VG vahendusel, vihjates Copperhilli luksushotellile, kus peatuvad Norra koondislased.

Ski Touril maksavad osalevad riigid iga sportlase eest korraldajatele 120 eurot, et nad organiseeriks neile majutuse ja söögi. Organiseerijad juba ise otsustavad, kus keegi peatub. Suusatuuri korraldaja Guri Hetland tunnistas VG-le, et tema peab vastutama Soome kehva majutuse eest. Hetlandi sõnul sattus algselt kõikidele teistele koondistele Soomest parem majutus.

Esmaspäeva lõpuks said soomlased ka siiski uue ööbimispaiga. Hetland kinnitas VG-le, et soomlased koliti lõpuks ümber Åre kesklinnas asuvasse hoopis paremate tingimustega majutusasutusse.

Ski Tour jätkub teisipäeval vabatehnika sprintidega.