Skandaal Rootsis: suusaässad korraldasid võistluskeelu ajal salajase jõuproovi

Teiste hulgas võtsid võistlusest osa sellised Rootsi koondise ässad nagu Ebba Andersson, Linn Svahn ja Oskar Svensson. Lisaks olid stardis Rootsi laskesuusatajad Martin Ponsiluoma, Bettan Högberg ja Johanna Skottheim. Keelatud rahvakogunemine tuli välja kohaliku ajalehe ÖP kaudu.

"Ma ei teadnud sellest midagi, kuid see on iga inimese enda otsustada, kas selline asi on hetkel kohane või mitte," sõnas Rootsi suusaliidu direktor Ola Strömberg, kirjutab Expressen.

24-aastane Rootsi murdmaamees Oskar Svensson võistluse toimumises mingit probleemi ei näinud. "See oli väga lõbus, sest kohal oli nii palju inimesi. Alles paar päeva tagasi selgus, et midagi sellist toimub siin," sõnas ta.

Võistluse võitsid Ebba Andersson ja pikamaasuusatamise spetsialist Max Novak.

"Ma väga tahtsin siin võistelda. Mul pole veel soovi hooajale joont alla tõmmata," lausus Andersson.

