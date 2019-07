Selgusid Soome tippsuusataja surma üksikasjad

Kui Soome Suusaliit teatas eile, et Nousiainen suri pikaajalise haiguse järel, siis täna on Soome ajalehed avalikustanud, et soomlanna surma põhjustas vähkkasvaja.

Ilta-Sanomat kirjutab, et Nousiainen sai eelmise aasta alguses arstidelt karmi diagnoosi, et tal on elada jäänud vaid kolm kuud. Soomlannal avastati väga agressiivne vähivorm.

Nousiainen võitles raske haigusega siiski kauem, kui ennustati. Ta pidas vastu tublisti üle aasta.

Nousiaineni abikaasa, Soome koondise endine murdmaasuusataja Ville Nousiainen kinnitas Kouvola Sanomatele, et tema naine võitles pikalt vähiga. Täpsemalt ta sellest rääkida ei tahtnud.

Eelmise aasta kevadel sportlaskarjääri lõpetanud Nousiainen saavutas MK-sarjas ühe etapivõidu, kui oli 2013. aasta jaanuaris parim Libereci sprindietapil. Üldse sõitis ta MK-sarjas esikümnesse 17 korda.

Maailmameistrivõistlustel jäi Nousiaineni parimaks tulemuseks nii 2005. kui 2013. aasta MMi sprindi seitsmes koht.