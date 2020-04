Selgus, miks rahvusvaheline suusaliit Andrus Veerpalu kohta valeinfot jagas

FIS-i antidopingu osakonna juht Sarah Fussek teatas mõni aeg tagasi Delfile saadetud kirjas, et kuigi Aleksei Poltoranin ja Andreas Veerpalu tunnistasid oma osaluse organiseeritud veredopinguskeemis üles, jätkab Andrus Veerpalu oma seotuse eitamist ja väidab, et ei tea selliste keelatud meetodite kasutamisest midagi. FIS-i kinnitusel esitas Innsbrucki prokuratuur seejuures Veerpalule kriminaalsüüdistuse.

„FIS teeb koostööd Saksa ja Austria jõuorganitega, kes on meiega jaganud oma uurimise tulemusi. Just hiljuti esitas Innsbrucki prokuratuur Andrus Veerpalule kriminaalsüüdistuse,” ütles Fussek.

Õhtuleht võttis ühendust Innsbrucki prokuratuuriga, kus selle jutu peale suured silmad tehti. „Uurimine käib. Andrus Veerpalule pole veel süüdistust esitatud, teda pole isegi veel küsitletud. Ma ei tea, miks FIS ütles teisiti,” sõnas Innsbrucki prokuratuuri kõneisik Hansjörg Mayr.

Fussek saatis täna Delfile kirja, kus parandas oma varasemat väidet. „Tekkis segadus Andrus Veerpalu poja Andreasega. Tema isa Andrus Veerpalu on endiselt käimasoleva operatsiooni „Aadrilaskmise” uurimise all, mida ei ole lõpuni viidud. Tänase seisuga ei ole Andrus Veerpalu vastu kriminaalsüüdistust esitatud, nagu andis teada Innsbrucki kohus,” selgitas Fussek.

Kriminaalsüüdistuse spordipettuses on saanud Karel Tammjärv, kes jäi mullusel suusaalade MM-il Seefeldis veredopinguga vahele. Fusseki kirjast jääb mulje, et süüdistus on esitatud ka Andreas Veerpalule ja see tekitaski segaduse. Katsume selleski küsimuses esimesel võimalusel selguse majja tuua.