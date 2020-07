Selgus Eesti murdmaasuusakoondise uus peatreener

Jaanus Teppan täitis koondise peatreeneri ametit ka aastatel 2016-2018. Eelmine ametiaeg oli väga keeruline, kuna suusaliit ja Team Haanja vedasid toona kõvasti vägikaigast. Peatreeneri amet kujunes erimeelsuste tõttu rohkem sümboolseks, kirjutas ERR Sport.

Noore koondisega vaadatakse 2022. aasta Pekingi taliolümpia suunas. Meestest loodab peatreener Marko Kilbi, Martin Himma ja Alvar Johannes Alevi peale.

"Ma näen, et kerkimas on praegu küll juunioride ja U-23 vanuses naised ja sealt on kerkimas ühtlane väga tugev tiim. Ma näen eesmärki viia järgmisele olümpiale välja maksimaalselt sportlasi ja ma väga loodan, et õnnestub ka teatesõidud välja panna, aga see ei ole lihtne," rääkis Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreener Jaanus Teppan intervjuus ERR-ile.