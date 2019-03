Seitsmes veredopinguga seotud sportlane andis end ise Austria politseile üles

Kuidas need inimesed sind veenavad? "Sul on alati pinge peal hästi esineda, lepinguid sõlmida ja oma töö pärast muretseda. Ja siis sa kuuled, on veel mitmeid viise. Mingil hetkel annavad need arstid sulle kinnituse, et sa ei hakka kunagi niisama lendama. See on nagu Hütchenspiel (mustkunstist tuntud "topsid ja pallid" - toim). Sa tead, et see on pettus, aga sa mängid kaasa.



Kes ta on? 2018. aastast FDJ rattameeskonnas sõitev Georg Preidler on kolmekordne Austria meister temposõidus. Viimasel Itaalia velotuuril sai ta 29. koha, 2017. aasta Andaluusia velotuuril pälvis ta parima mägironija rohelise särgi.



Miks sa seda tegid? "Sa treenid päevast päeva, aga ei liigu edasi. Mingil hetkel tahad rohkem. Veredoping ei nõua suurt vaeva. Nad tulevad sinu juurde ja võtavad sele (vere) välja."

Millal sa selle sammu astusid? "Alles hiljuti. See oli kindlasti mu elu suurim viga. Vabandan kõigi ees, kes end nüüd petetuna tunnevad. Mul on kahju!"

Mis sinust edasi saab? "Sotsiaaselt olen ma praegu läbi. Eelolevad nädalad saavad olema minu jaoks rasked. Aga ma ei tea teiste sportlaste nimesid. Ma kujutan ette, et ees ootab rahvusvaheline maavärin."