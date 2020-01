Seefeldi dopinguskandaali vilepuhuja sai teada oma karistuse

Mullu MM-i ajal lahvatanud dopinguskandaali käigus vahistati austerlased Dominik Baldauf ja Max Hauke, eestlased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu ning kasahh Aleksei Poltoranin. Hiljem tunnistas veredopingu tarvitamise üles ka Algo Kärp.

Baldaufile määrati viimati koguni viie kuu pikkune tingimisi vanglakaristus. Saksa arsti Mark Schmidti juhendamisel ja abiga veredopingut tarvitanud Baldauf mõisteti süüdi tõsises spordipettuses. Samasuguse karistuse sai eelmisel aastal ka verevahetuse ajal teolt tabatud Hauke. Mõlemad austerlased on rahvusvahelise suusaliidu (FIS) poolt saanud nelja-aastase võistluskeelu.

Eelmise aasta novembri lõpus teatas FIS, et nelja-aastased võistluskeelud on määratud ka Tammjärvele, Veerpalule, Kärbile ja Poltoraninile. Lisaks määrati sama pikk tegutsemiskeeld dopingureeglite rikkumiste eest Mati Alaverile ja Andrus Veerpalule. Detsembris kuulutas FIS, et Tammjärve, Alaveri, Poltoranini ja noorema Veerpalu osas on uurimine lõpule jõudnud ning otsus jääb jõusse. Kärbi ja kahekordse olümpiavõitja Andrus Veerpalu osas aga uurimine jätkub.

Tammjärv ja Kärp tunnistasid mullu kevadel, et Saksa dopinguarsti Mark Schmidti kontakti vahendas neile Mati Alaver.

Novembri keskel määras Harju maakohus Alaverile dopingu tarvitamisele kallutamise eest tingimisi aastase vanglakaristuse pooleteist aasta pikkuse katseajaga.