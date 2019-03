Seefeldi dopinguskandaal | Saksa prokuratuuril on tõendeid, et paljastada ka 2000-ndate alguses toimunut

Müncheni prokurör Kai Gräber rääkis usutluses ajalehele Frankfurter Allgemeine, et haarangu käigus doktor Mark Schmidti dopingulaborile konfiskeeriti tõendeid, mis aitavad paljastada 2000-ndate alguses toimunut.

„Ei tea ühtki teist dopinguasja, kus tõendid – need on muserdavad – oleksid nii veenvad,” sõnas Gräber ja lisas, et õige varsti on oodata uusi arreteerimisi.

Eile Saksamaal eetrisse läinud telekanali Das Erste spordisaade "Sportschau" paljastas dopinguarst Schmidti kohta nii mõndagi uut.

Teada on, et Erfurdis tegutsenud Schmidti arstist ema on nagu tema poegki segatud jalgrattaspordi dopingulugudesse, kuid hetkel pole vihjeid selle kohta, nagu oleks ta antud skandaaliga seotud.

Schmidti hämarad teod ulatuvad tagasi 1990-ndatesse, kui ta võeti tööle Gerolsteineri jalgrattatiimi selle mänedžeri Hans-Michael Holczeri poolt. Viimane omal ajal Schmidti tegevuses midagi kahtlast ei leidnud, kuid arvab nüüd, et Schmidt tegutses juba siis kalkuleerides ja alustas võrgustiku loomist, töötades üheaegselt mitmete sportialade järelkasvuga.



Mark Schmidti emale kuuluv kliinik Saksamaal Erfurdis. Samas linnas arreteeriti kolmapäeval ka kurikuulus dopinguarst, kes viibib viimastel andmetel hetkel Müncheni vanglas. Foto: Imago Sport/Scanpix



Seefeldis võeti eelmisel nädalal kinni ka Schmidti advokaadist isa, kes oli Saksa DDR-i ajal spordiarst ning juhib nüüd koos oma partneriga meditsiiniõiguspraksist. Sedasama partnerit karistati esimesena Saksamaal dopingu vahendamise eest jooksjatele.

Saates sai sõna veredopingu eest süüdi mõistetud endine Austria kergejõustiklane Stefan Matschiner, kes arvas, et kestvusaladel on veredoping tänapäeval laialdaselt kasutusel. Omal ajal andis ta oma kontaktid ja tööriistad Mark Schmidtile üle, aga mida arst nendega peale hakkas, väitis Matschiner mitte teadvat.