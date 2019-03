Saksamaa peatreener seadis Johaugi maratoni võidu kahtluse alla: pean tunnistama, et see on imelik

"Ma leian, et see on veidi imelik, ütlen ausalt. Ma valetaksin, kui ma ütleksin, et see on minu arust normaalne. Ta on teistest tõesti miilide võrra ees. Ja siis on veel see tema minevik. See on kummaline," ütles sakslane, kes võitis 2002. aasta Salt Lake City olümpia sprindis Tor Arne Hetlandi järel hõbemedali.

"Me peame jätkama dopinguvastast võitlust. On oluline, et meie sportlased oleksid puhtad," lisas Schlickenrieder ZDF-ile.

Saksa kolleegi sõnavõtt jõudis ka Norra koondise peatreeneri Vidar Löfshusi kõrvu, kes põrutas vastu: "Schlickenrieder pärineb ilmselt kultuurist, kus inimesi ei saa usaldada. See on eriline. Meil on sakslastega head suhted ning sellised kommentaarid valmistavad mulle pettumust," ütles Löfshus ajalehe VG vahendusel.

Tänavu Otepää MK-etapilgi naiste 10 km klassikasõidu võitnud Johaugi saagiks jäi Seefeldi MM-ilt kolm kulda (7,5+7,5 km, 10 km, 30 km) ja üks hõbe (4x5 km teatesõit). 30-aastane norralanna on nüüd kümnekordne maailmameister. Lisaks on ta auhinnakapis 2010. aasta Vancouveri olümpia teatesõidu kuld ning hõbe ja pronks Sotši mängudelt.