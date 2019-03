Saksamaa dopinguarsti abiline külastas tänavust Otepää MK-etappi

Ajaleht Bild kirjutab, et Schmidti abiline, parameedik Sven M. külastas 20.-21. jaanuaril Otepääl toimunud MK-etappi.

Hetkel on nii Schmidt kui Sven M. jätkuvalt vahi all. Nad arreteeriti kolmapäeval Saksamaa Tüüringi liidumaal Erfurtis ja saadeti edasi Müncheni Stadelheimi vanglasse.

Veredopingu kasutamise üles tunnistanud Karel Tammjärv sai Otepääl sprindis 16. koha ning oli 15 km klassikasõidus 18. Andreas Veerpalu Otepääl tervislikel põhjustel ei startinud.

Tammjärv tunnistas ka ise Õhtulehele antud usutluses, et üks Schmidti kaastööline oli Otepääl.

Küsimusele, kas tema mõnd viimaste aastate head tulemust, näiteks Davosi MK-etapi 13. kohta või hiljutisi Otepää tulemusi saab tõsiselt võtta, vastas Tammjärv: "Ei saa, kõik on dopingu kaasabil saavutatud. On ka tulemusi, mis on veredopingu kasutamisest hoolimata täiesti kehvad. Sõltus seisundist, doping ei aidanud alati."