Saksamaa antidopingu liidu juht Seefeldi dopinguskandaalist: tegu on ajaloo ühe suurima dopinguvõrgustikuga

Mäletatavasti lahvatas veebruaris lõpus Austrias Seefeldis toimunud suusatamise MM-i ajal veredopinguskandaal, mille keskmeks isikuks on Saksmaa spordiarst Mark Schmidt. Praeguseks on teada, et Schmidti võrgustiku klientideks olid ka Eesti murdmasuusamehed Karel Tammjärv, Algo Kärp ja Andreas Veerpalu. Skandaaliga on seotud ka suusatreener Mati Alaver ning kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu, kes oli Tammjärve sõnul tema ja Andrease hämaratest tegudest teadlik.

NADA juht Mortsiefer tunnistas Saksamaa portaalile RBB24, et uut informatsiooni on peagi päevavalgele tulemas. "Ma ei välista, et seniseks teada olevate 21 sportlase nimekiri oluliselt suureneb. Me oleme vägagi kindlad, et lõpuks selgub täielik tõde."

"Me pole veel uurimisega lõpetanud," jätkas Mortsiefer. "Oleme alles selle keskel. Kolm kuud pole üldse pikk aeg. Me tegeleme ajaloo ühe suurima rahvusvahelise dopinguvõrgustikuga." Ta lisas, et on hirmutav, et koguni 15 erinevast riigist pärinevad dopingupatused sportlased.