Saksa dopinguarsti kohtu alla viinud uurijad avastasid uue dopinguaine, mida on raske tuvastada

Tegemist on sünteetilise hemoglogiiniga, millel on sarnane mõju EPO-le, kuid seda on raskem dopinguproovidest tuvastada. Uurijad avastasid, et Schmidt oli seda ainet pakkunud mitmele sportlasele 2016.-2017. aastal.

Runningmagazine.ca kirjutab, et kuigi enamus dopingulaborid on võimelised H7379 hemoglobiini proovidest leidma, tuleb selle aine kasutamine parimal juhul välja alles teise ringi testidest, mitte esmasel uurimisel. Selliseid teste tehakse vaid siis, kui sportlast on alust sellise aine kasutamises kahtlustada.

H7379 hemoglobiini toodetakse väidetavalt külmkuivatatud pulbri näol ning see kiirendab hapniku transporti veres, nagu ka paljud teised kestvusspordis kasutatavad keelatud meetodid. Meditsiinis kasutatakse seda vere asendajana.

2019. aasta veebruaris Seefeldis toimunud Põhja suusaalade maailmameistrivõiste ajal Erfurtis arreteeritud ja tänase päevani vahi all viibiva Schmidti üle hakatakse Münchenis kohut pidama täna Eesti aja järgi kell 10.45. Pole veel teada, kas Schmidt ise sinna kohale tuleb, kas ta esineb ka mingi tunnistusega või selgub kohtus mingeid uusi asjaolusid, näiteks seni avalikkuse eest varjul püsinud Schmidti kliente.

Koos Schmidtiga on kohtu all ka neli tema abilist. Saksa spordiarsti, kellelt keelatud abi saanud sportlaste ring on vähemalt 23-liikmeline, kuid kardetavasti suuremgi, võib süüdi mõistmise korral oodata kuni kümneaastane vanglakaristus. Prokuratuur esitas kohtule 145-leheküljelise süüdistusdokumendi, milles on loetletud 150 Schmidti poolt toime pandud antidopingureeglite rikkumist. Istungiteks on Müncheni regionaalkohtus broneeritud 26 päeva. Kohtuotsust pole ilmselt oodata enne detsembrit.

Schmidti dopinguvõrgustikuga on seotud ka Mati Alaver, Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Andrus Veerpalu ja Algo Kärp. Alaver on juba Harju maakohtu poolt dopingule kallutamises süüdi mõistetud. Anderas Veerpalu peab Austrias kohtu ette ilmuma 8. oktoobril, Andrus Veerpalu 16. novembril.