Saksa ajaleht: Poltoranini juhatas dopinguarsti juurde "kindraliks" kutsutav abiline, kes kasutas kohtumiste korraldamiseks Soome SIM-kaarti

Veel kirjutatakse, et kõnealune mees olevat veel vahetult enne 27. veebruari reidi Seefeldile väga lähedal asunud. Ajaleht küsib, kas tal on ka päriselt selline sõjaline auaste või on tegu lihtsalt hüüdnimega ning miks pole Poltoranin veel koudmaale naasnud?

Erfurti kliiniku klientideks olnud sportlased (teadaolevalt): Dominik Baldauf (Austria), murdmaasuusatamine

Max Hauke (Austria), murdmaasuusatamine

Johannes Dürr (Austria), murdmaasuusatamine

Andreas Veerpalu (Eesti), murdmaasuusatamine

Karel Tammjärv (Eesti), murdmaasuusatamine

Algo Kärp (Eesti), murdmaasuusatamine

Aleksei Poltoranin* (Kasahstan), murdmaasuusatamine

Stefan Denifl (Austria), jalgrattasõit

Georg Preidler (Austria), jalgrattasõit



*võttis meedias oma ülestunnistuse tagasi

Süddeutsche Zeitung toob esimest korda selle dopinguloo valguses mängu ka Itaalia maffia, kelle seosest Erfurti võrgustikuga olevat siin-seal kõneldud. Väidetavalt hoidvat just maffiamehed silma peal, et Schmidti vahelejäänud kliendid liiga palju ei jutustaks.

Juba varem on välja tulnud ka Mark Schmidti seosed varasemate dopinguvõrgustikega. On teada, et Schmidt sai oma tööriistad ja muu veredopinguks vajamineva varustuse Austria spordimänedžerilt Stefan Matschinerilt, kes vahendas veredopingut profiratturitele 1990-ndatel aastatel ja võeti hiljem vahele. Ta olevat Schmidtile müünud mitte ainult tsentrifuugi, vaid ka kogu muu vereülekanneteks vajalikud süsteemid (viis masinat). Nii räägib vähemalt Matschiner ise. Ta avaldas, et varustuse kogu väärtus on 100 000 eurot. Kui palju raha ta omal ajal selle eest sai, ta ei mäletavat.

"Andsin kõik talle ega mõelnud, mis ta sellega edasi teeb. Olin lihtsalt õnnelik, et neist asjadest lahti sain," on Matschiner öelnud.

Ajalehe teatel on kogu juhtumis peagi oodata uusi arenguid. Uurijad küsitlevad neil päevil inimesi, kelle nad selle võrgustike liikmetena (organiseerijatena) on tuvastanud. Üks Erfurti võrgustiku naisliikmeid on juba tunnistusi andnud - tema viis protseduure läbi Seefeldis kinni võetud sportlaste ja 2018. aasta lõpus ka Dürri peal. Müncheni vanglas viibiv Schmidt kuulatakse prokuratuuri poolt läbi järgmisel nädalal (mõnede allikate teatel juba homme - toim). Tema advokaat on keeldunud kommenteerimast, milles Schmidti süüdistatakse. Ta on vaid öelnud, et spordiarst on valmis tegema igakülgset koostööd.

Süddeutsche Zeitung lisab lõpetuseks, et kuigi ühe võrgustiku tegevusele võib politseil õnnestuda piir panna, siis sarnaseid võrgustikke on tippsportlaste heaks töötamas kindlasti veel. Enam ei küsita, kas need eksisteerivad, vaid kui palju neid on. Matschineri sõnul tekitab Mark Schmidti võrgustiku kinni panemine vaakumi, mida hakkavad täitma teised sarnased, sest vajadus selliste teenuste (veredopingu) järele ei kao kuhugi.