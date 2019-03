Sahinad. Andrus Veerpalu redutab Venemaal? Mati Alaver tegi haake

Nii Karel Tammjärv kui ka Andreas Veerpalu on veredopingu tarvitamist tunnistanud. Seejuures on õhus palju küsimusi ning nii mõnigi asi on veel ebaselge, kuid jutud siiski liiguvad.

– Andrus Veerpalu redutab Venemaal? Andrus Veerpalu abikaasa Angela ERR-ile saadetud meilist selgus, et dopinguga patustanud Andreas on jõudnud koju, kuid Andrusega ei ole ta kontakti saanud. Ühe versiooni kohaselt redutab või vähemalt redutas kahekordne olümpiavõitja Venemaal. Teise spekulatsiooni järgi veetis ta mingi aja Austrias ühele eestlasele kuuluvas korteris. Liiguvad ka jutud, et kogu Veerpalude perekond plaanib Eestist ära kolida.