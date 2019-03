Saarepuu võttis koondiste treenerite ees skandaali teemal sõna: kõik olid toetavad, patsutati õlale

„Võtsin koosolekul treenerite ees sõna. Selgitasin neile olukorda. Kõik olid toetavad. Paljud olid juba ise meedia vahendusel end sündmustega kurssi viinud ja said aru, patsutasid õlale ja soovisid edu,” rääkis Saarepuu pärast MM-i viimast ala, meeste 50 km vabatehnikasõitu Delfile ja Eesti Päevalehele.

Maratoni võitis norralane Hans Christer Holund venelase Aleksandr Bolšunovi ja kaasmaalase Sjur Röthe ees. Parima eestlasena sai Raido Ränkel 49. koha (+11.27,0), Kaarel Kasper Kõrge oli 61. (+20.02,1).

"Eks meil kõigil oli raske ning sportlastelgi polnud lihtne. Otsustasime, et oleme MM-i lõpuni ja võistleme nii ära, nagu plaanis oli," sõnas Saarepuu. "Raske on tänasele päevale mingit hinnangut anda või öelda, mis seis on. Raske oli ka hooldemeeskonnal. Kõik tegid oma töö ära, aga päris tavalise võistlusega seda võrrelda ei saa."

Saarepuu lisas, et pidi pärast reedest pressikonverentsi, kus Tammjärv veredopingu protseduuridest detailselt rääkis, Eesti suusaliidult üle kontrollima, kas ta ikka tohib veel Seefeldis oma tööülesandeid täita. Skandaal mõjutas viimastel päevadel ka tiimi treeningrutiine.

"Otseselt ühtegi trenni ära ei jäänud, aga viimastel päevadel käisid poisid üksi trennis, mina staadionile ei läinud. Mul olid siin muud asjad ajada. Suhtlesin alaliiduga, pidin küsima, kas ma olen veel ametlikult koondise treener. Korraks tuli sõnum, et ma justkui ei saa enam treener edasi olla, aga palusin juhatuse otsust, kas ma olen kõrvaldatud. Öeldi, et ei ole," rääkis Saarepuu, kes sõidab juba sportlastega Münchenisse, kust homme hommikul alustatakse lennukiga koduteed.