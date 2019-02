Rootslased ründavad Soome suusaässa: meie nii kahtlaseid asju ei kasuta!

Hingamisseade Well02 tekitas suusamaailmas kõneainet juba 2016. aastal, kui see turule tuli. Aparaat aitab sissehingatavat õhku niisutada ja hingamisteid avada. Eriti hästi mõjub see kõrgmäestiku tingimustes.

"Jah, ma kasutan seda igal hommikul. Kui ma olen haige, siis kasutan seda rohkem kui kolm või neli korda päevas," sõnas Pärmäkoski Rootsi väljaandele SportExpress.

Kuidas see teid aitab? "Sellega saab pingevabalt hingata. Ja ma arvan, et see avab väga hästi hingamisteid," selgitas Pärmäkoski ja lisas: "Seal pole midagi peale vee."

Kuigi Rahvusvaheline Antidopinguagentuur (WADA) pole Well02 kasutamist keelustanud, ei kiida rootslaste peatreener Grip soomlanna käitumist heaks.

"Millise sõnumi see saadab? Meie ei kasuta Rootsis midagi sellist," sõnas Grip.

Ka Venemaa koondise sakslasest peatreener Markus Cramer on Gripiga sama meelt: "Selle kasutamine ei tundu õige."

Pärmäkoski oli naaberriikide ajakirjanike hambusse sattunud ka pärast eelmise aasta Pyeongchangi olümpiat, kus ta võitis Soomele kolm medalit. Nimelt selgus talimängude järel, et ta oli kroonilise haiguse tõttu saanud Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt (ROK) eriloa dopinguainete hulka kuuluva ravimi tarvitamiseks. Toona oli ka Norra olümpiakoondises kolm sportlast, kellel oli sarnane eriluba, kuid konkreetseid nimesid välja ei toonud.