Rootslannast olümpiavõitja jäi Jelena Välbe kriitikale vastates napisõnaliseks

Venemaa suusaliidu juht Jelena Välbe pidas rootslanna otsust märgiks tema nõrkusest. "Ma ei kavatse Stina karjääri laskesuusatajana jälgida. Tegu on väga muutliku meelega tüdrukuga. Ma arvan, et ta ei suutnud lihtsalt leppida, et koondisse tuli nooremaid suusatajaid, kes teda võitnud oleks," rääkis Välbe Sport-Expressile aprilli keskel.

Hiljuti Norra ajalehele Fædrelandsvennen intervjuu andnud Nilssonilt uuriti ka, mida ta Välbe sõnavõtust arvab. "Ma ei taha kuulda, mida ta ütles. Olen otsustanud Rootsi murdmaasuusatamisest enam mitte rääkida. Tahan vaadata vaid ettepoole ja keskenduda sellele, mida on vaja teha, et saada heaks laskesuusatajaks."