Rootslanna põgeneb koroona eest suusatuurile: kodumaal oleks veel ohtlikum

"Meie lennureiside ja majutuste eest on hästi hoolt kantud. Minu jaoks tundub märksa ohtlikum jääda koju ja minna kuskile poodi," sõnas 22-aastane Lundgren Aftonbladetile.

Rootsi koondis sõidab Šveitsis Val Müstairis algavale suusatuurile kalli tšarterlennuga ning kasutab kohapealseks transpordiks bussi.

Pärast kolme etappi Val Müstairis siirdub tuur Itaaliasse, kus on esmalt kaks etappi Toblachis ja seejärel kolm viimast jõuproovi Val di Fiemmes.

"Ma ei muretse üldse, sest tean, et olen ettevaatlik," lisas Lundgren, kes võitis 2019. aasta U23 MMil individuaalses sprindis kuldmedali.

Rootsi koondis jättis sarnaselt Norrale ja Soomele detsembris vahele Davosi ja Dresdeni MK-etapid. Kui Rootsi ja Soome naasevad MK-sarja Tour de Skiks, siis Norra koondis on otsustanud, et nende järgmine rahvusvaheline võistlusstart on alles veebruaris peetavatel maailmameistrivõistlustel Oberstdorfis.