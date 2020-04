Rootslanna otsus rõõmustas Johaugi: see on väga hea uudis!

Lõppenud hooaeg oli kogenud rootslanna jaoks pettumus. MK-sarja üldarvestuses saavutas ta alles 14. koha, poodiumile ei jõudnud ta mullusel hooajal kordagi. Suusaringkondades hakati seejärel spekuleerima, kas Kalla lõpetab sportlaskarjääri ära, vahendab Expressen.

Kolmapäeval kinnitas rootslanna, et pole veel karjääriga lõpparvet teinud. "Ootan väga ettevalmistumist järgmise aasta Oberstdorfi MM-i jaoks," sõnas ta suusaliidu pressiteate vahendusel, lisades, et kavatseb teha muudatusi ka senistes treeningplaanides.

"Oleme teinud eelmisest hooajast omad järeldused ning leidsime, et oli asju, milles me polnud piisavalt hoolikad," sõnas treener Magnus Ingesson Expressenile. "Muutused on üsna suured ning vajalikud. Ta on olnud aastaid sama treeningprogrammi peal ja usun, et see muster tuleb lõpetada."

Kalla uudise võttis rõõmsalt vastu ka tema pikaaegne konkurent, norralanna Therese Johaug. "See on väga hea uudis! Ootan väga raskeid duelle Charlottega, mis tulevikus ees ootavad."