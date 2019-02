"Ma ei tea, kas ma peaks Poltoraninist rääkima, kuid minu jaoks on see kummaline. Tema treeneriks on Veerpalu (Andrus Veerpalu - toim), kes sattus samuti dopinguga pahuksisse. Mina ei oleks sellist venda oma treeneriks võtnud," teatas Halfvarsson ajalehele Aftonbladet.

Rootslane lisas, et loodetavasti võetakse selle juhtumi käigus kõik dopingupatused vahele.

Austria ja Saksamaa ametivõimude ühisoperatsiooni käigus koodnimega "Aadrilaskmine" külastati Austria, Kasahstani ja Eesti koondist ning dopingureidi järel on arreteeritud üheksa inimest, kellest viis on sportlased. Lisaks Poltoraninile on sportlastest kinni peetud eestlased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu ning austerlased Dominik Baldauf ja Max Hauke.