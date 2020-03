Rootsi suusatamine seisab krahhi äärel: Stina Nilssoni lahkumine oli kõigest jäämäetipp

26-aastane Nilsson plaanis algselt jätkata murdmaasuusatajana 2022. aasta Pekingi taliolümpiani, kuid nüüdseks on olukord muutunud. Nimelt pole Nilsson ega teised tähed rahul kohalikus suusaliidus ja -koondises toimuvaga. Paljudele pakkus meelehärmi kogenud suusakoondise peatreeneri Rikard Gripi vallandamine.

"Grip levitas head ja turvalist energiat. Ma ei usu, et olen ainus, kes teda igatseb," rääkis Nilsson. "Tahan ühtlasi lisada, et meil on olnud turbulentne aasta selja taga ning see tegi minu jaoks otsuse (spordiala vahetada) kindlasti lihtsamaks."

Expresseni andmetel pole Nilsson aga ainus, kes lähiajal võib murdmaasuusakoondisest lahkuda. Mitmed naiskonna liikmed pole rahul praeguse treeningprogrammiga. Väljaande teatel kaaluvad vähemalt kolm tippsõitjat koondisest lahkumist ning oma vahenditega uueks hooajaks valmistumist.

"Praegu on diskussioonid käimas. Kõik keerleb selle ümber, kas suudetakse sõitjatele anda parimad võimalikud tingimused edu saavutamiseks," rääkis suusakoondisele lähedane allikas. "Kui suusatajad on sunnitud koondisest lahkuma, oleme läbi kukkunud. Loodetavasti on siin lahendus."

Ühtlasi kaaluvad ka mitmed treenerid lahkumist. Juba praeguseks on selge, et meestekoondise treenerid Mattias Nilsson ja Fredrik Uusitalo ametis ei jätka. "Ma ei taha praegu midagi öelda, aga tõenäoliselt kuulete varsti juba rohkem," jäi Nilsson kidakeelseks. Väidetavalt on omad kahtlused jätkamise osas üleval ka meditsiinitiimil. Rootsi koondise arst Magnus Oscarsson keeldus kommentaare jagamast.