Rootsi suusatajad võivad saada Norrast ootamatu abimehe

Olsson kolis Norra koondise palgale 2003. aastal ning on aidanud medaleid võita sellistel staaridel nagu Marit Björgenil, Petter Northugil ja Therese Johaugil. Tänavuse hooajaga sai aga rootslase leping Norra suusaliiduga läbi ning ta pole siiani kasutanud võimalust, et oma kontrahti pikendada.



Rootsi Suusaliidu mänedžer Daniel Fahraeus kinnitas kodumaa meediale, et nad on kogenud Olssoni palkamisest huvitatud. "Oleme temaga kolmel korral rääkinud ja hoiame endiselt sidet. Võin öelda, et huvi on mõlemapoolne," sõnas ta.

Rootsi suusatajad oleksid Olssoni kodumaale naasmisest kindlasti väga huvitatud, sest lõppenud hooajal kritiseerisid mitmed neist oma määrdemeeste tööd.