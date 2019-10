Rootsi suusatajad on nördinud: miks dopingupatused eestlased ja Poltoranin pole siiani karistada saanud?

Kui sarnaselt Poltoraninile ja eestlastele Seefeldis veredopingu kasutamisega vahele jäänud austerlased Dominik Baldauf ja Max Hauke on kodumaal juba võistluskeelu saanud ja astunud kohtu ette, siis ülejäänud kolmiku osas mingeid otsuseid tehtud pole.

"Ma arvan, et see on kummaline. Kas siis on nii raske neid karistada, kes petavad," sõnas Halfvarsson Rootsi ajalehele Expressen. "Kas nad vajavad veelgi rohkem tõendeid? See on nii kummaline, kuid samas pole ma väga üllatunud."