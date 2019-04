Rootsi suusatäht on hädas Vene internetitrollidega: sotsiaalmeedia kubiseb solvangutest

Noor rootslanna teatas väljaandele Expressen, et tema Instagrami kontot pommitatakse sellest ajast alates solvavate kommentaaridega.



"See oli õnnetu juhus, et Belorukova oli kohe minu järel ja sai pihta. See polnud tahtlik," rääkis Karlsson.

Rootslanna lisas, et enamus solvavaid kommentaare on kirjutatud vene keeles, kuid tal pole teha muud, kui püüda neist üle olla.



Karlsson võitis Seefeldi MMil 4x5 km teatesõidus kuldmedali, 10 km distantsil hõbeda ja 30 km ühisstardist sõidus pronksi.