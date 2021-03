Rootsi suusatäht kommenteeris Marko Kilbi rusikahoopi: kui see oleks minuga juhtunud, oleksin kindad maha visanud ja vastu löönud

Löök ei olnud kuigi tugev, aga ajaleht Expressen palus pärast võistlust asjaosalistel juhtunut selgitada.

"See oli väga kummaline," ütles Clugnet. "Sõitsime kõrvuti ja järsku sain löögi. Mida ta teeb? Ma ei olnud ju midagi valesti teinud. Õnneks ei olnud löök valus. Ma ei ole Kilbi peale vihane, aga ma ei mõista, miks ta seda tegi."

Kilp vastas, et midagi hullu tegelikult ei juhtunud. "Kas ma sain tõesti hoiatuse? Ma ei tea, miks ma selle sain. Kui Clugneti kõrval sõitsin, oli rajal üsna kitsas ja võis juhtuda, et lükkasin teda. Ta oli ka minu suuskadel. Aga kokkuvõttes ei ole see probleem," rääkis eestlane.

Expressen näitas Kilbi lööki ka Rootsi ässale Frida Karlssonile.

"Kas see on poksimatš? Kui see oleks minuga juhtunud, oleksin kindad maha visanud ja talle vastu äsanud," ütles Karlsson imestunult.

Eesti sai sprinditeate esimeses poolfinaalis kaheksanda koha, Suurbritannia oli seitsmes. Finaali kumbki võistkond ei pääsenud.