Rootsi suusatäht aastatetagusest veast: läksin rohkem kui korra üle piiri

"Koolis käies tahtsin jõusaalis rohkem trenni teha, kui meile määratud oli," rääkis Svahn Rootsi Rahvusringhäälingule. "Ma läksin rohkem kui ühe korra üle piiri ning tegin trenni kaugelt üle oma taluvusastme."

"Treenisin üle ja sain seetõttu vigastusi," jätkas lõppenud hooajal sprindi arvestuses MK-sarja võitjaks tulnud rootslanna. "Paljud inimesed mu ümber proovisid panna mind mõistma, et minu tegutsemine pole hea. Kord hüppasin isegi aknast välja, et saaksin märkamatult trenni minna."

Svahni sõnul tekitas talle mõte diivanil puhkamisest stressi ning ta käis pimedas salaja suusatamas. Ühel hetkel ta aga mõistis, mis on treenimise juures kõige olulisem. "Sain aru, et pean oma suhtumist muutma. Oluline pole kõige rohkem treenida, vaid kõige paremini treenida. See ongi mind viinud sinna, kuhu tänaseks jõudnud olen."