Rootsi suusastaar naeris Poltoranini dopinguselgituse välja

Võimude sõnul tunnistas Poltoranin veredopingu kasutamise üles nagu ka samal ajal vahistatud Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, kuid hiljem Moskvasse jõudnuna võttis Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu näpunäidete järgi harjutanud kasahh tunnistuse meedia vahendusel tagasi, öeldes, et teda hoiti külmas keldris ning politsei pressis temalt ülestunnistuse välja.

Halfvarsson Poltoraninit ei usu. "See on väga kummaline. Ma kuulsin samuti, et ta olevat oma tunnistusest taganenud. See on lihtsalt vabandus. Ta teab, mida ta tegi, aga üritab sellest nüüd puhtalt pääseda," ütles Halfvarsson Aftonbladetile.

"Keegi ei tunnista kunagi midagi üles, kui ta süüdi ei ole. Seega ma arvan, et ta on (süüdi)," lisas rootslane.