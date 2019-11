Rootsi suusalegend: teadsin, et Veerpalu tarvitas läbi oma karjääri dopingut

"Teadsin, et Veerpalu tarvitas läbi oma karjääri dopingut," kommenteeris Expresseni vahendusel olümpiavõitja ning kolmekordne MM-hõbe, rootslane Anders Södergren. "Ainult teatud põhjustel pääses ta siiamaani. See kõik on lihtsalt väga traagiline. Tema poja vahele jäämine kinnitab kõike."

"Ilmselt arvas Veerpalu, et vahelejäämise risk pole nii suur ja otsustati (pojaga) sama teha," jätkas Södergren.

Veerpalu karistust paluti kommenteerida ka olümpiapronksil ja kolmekordsel maailmameistril Per Elofssonil. "Tundub, et tema vastu on kindlaid tõendeid, kui talle samuti karistus määrati."

Sarnaselt Södergrenile kahtlustas ka Elofsson Veerpalut juba varasemalt. "Tema tulemused varieerusid tugevalt. Kõrvalt vaadates tundus kogu aeg, et tal õnnestub just tiitlivõistlusteks vormi ajada. Alati oli teatud kahtlus, et Veerpalu kasutab selleks keelatuid vahendeid."

"Kõik inimesed, kes on ühel või teisel viisil dopinguga seotud ja tegutsevad jätkuvalt spordis, peavad sealt kaduma. Neil ei ole spordis kohta!"

Lisaks suusatajatele Tammjärvele, Kärbile ja Andreasele ning tema isale määrati nelja-aastane tegutsemiskeeld ka suusatreenerile Mati Alaverile ja tema hoolealusele, kasahhile Aleksei Poltoraninile.