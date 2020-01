Rootsi suusaäss Veerpalu pildiskandaalist: see kõik on nii traagiline

"See kõik on nii traagiline. See, et inimene ei hooli oma karistustest. Ja see, et ta isegi ei mõtle sellele," ütles Södergren Rootsi väljaandele Expressen.

Rootslane on varem avaldanud arvamust, et Veerpalu tarvitas kogu karjääri jooksul dopingut. Sama mõttekäiku kordas ta ka nüüd.

"Tema kohta olid alati kahtlused, aga ta suutis kuidagi vahele jäämist vältida. Ja on väga kurb, et tema poeg Andreas kasutas samuti dopingut, sest on selge, et vanem Veerpalu oli see, kes keelatud võtteid peale surus," lausus Södergren.

Praeguseks 42-aastane Södergren oli oma tippajal Veerpalu tugev konkurent. 2010. aastal tuli ta Rootsi meeskonna koosseisus 4x10 km teatesõidu olümpiavõitjaks, 2006. aastal on tal teatesõidust ette näidata olümpiahõbe. MM-idelt võitis ta viis medalit, millest kaks tulid individuaaldistantsidel.

Veerpalu viimane skandaal sai alguse laupäeval, kui Postimehe fotograaf tabas teda Eesti meistrivõistluste ajal Otepää suusaraja äärest, kepid käes. ETV üritas Veerpaluga ka jutule saada, aga kunagine suusaheeros otsustas vaikimist jätkata.

Eesti antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe ütles esmaspäevases Eesti Päevalehes, et Veerpalu tegevuse kohta on algatatud uurimine.