Rootsi noor suusatäht võtab eeskuju Ingebrigtsenitest, Norra ekspert jääb skeptiliseks

20-aastase rootslanna treener Per Nilsson teatas möödunud nädalal Expressenile, et treeningutel on hakatud panema rohkem rõhku jooksmisele ja plahvatuslikkusele. Nimelt kuulub nüüd Karlssoni treeningprogrammi kaks korda päevas toimuv intervalltüüpi vastupidavustreening.

Nilssoni sõnul võeti eeskuju Norra kergejõustikustaaridest, vendadest Filip, Jakob ja Henrik Ingebrigtsenitest. "Nad inspireerisid meid. On haruldane, kui suusatajad läbivad kaks korda päevas kiireid jooksulõike, aga kui tahad areneda, peab julgema proovida uusi asju! Meil on kindlad perioodid paika pandud ja praegu paneme rõhku kiirusele. Üldjoontes plaanime siiski 80% ajast keskenduda vastupidavusele ning 20% kiiruse arendamisele."

"Praegu on meil testiperiood käsil. Eks ole näha, kas jätkame seda ka tulevikus," lisas Karlsson.

Norra suusaekspert Petter Skinstad jääb aga rootslaste sammu osas skeptiliseks. "Frida pole kindlasti esimene suusataja, kes seda katsetanud. Nii meie Hans Christer Holund kui britt Andrew Musgrave on seda proovinud. Ka Marit Björgen katsetas seda oma karjääri alguses. See ei töötanud aga neist kellegi jaoks."