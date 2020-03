Rootsi noor suusatäht raskest hooajast: pidin põhjast alustama

Karlssoni probleemid algasid möödunud aasta lõpus, kui Rootsi suusaliit andis detsembris teada, et ta peab mõneks ajaks võistlemisest loobuma, sest ei läbinud rutiinset tervisekontrolli. Tervisehädade põhjuseks oli ületreenimine.

Rootslanna suutis aga probleemid seljatada ning veebruari esimeses pooles võistlustulle naasta. Kiirelt hea vormi leidnud Karlssoni tähetund tuli koroonaviiruse pandeemia tõttu hooaja viimaseks etapiks kujunenud Holmenkolleni 30 km ühisstardiga sõidus, kus ta triumfeeris tänavuse hooaja valitsejanna Therese Johaugi ees. Tegu oli tema esimese MK-etapi võiduga.

"See tundub kõige lühikesem hooaeg eales. Kõigele tagasi vaadates on olnud keeruline hooaeg," võttis Karlsson Expresseni vahendusel MK-sarja kokku. "Samal ajal õppisin rohkem kui eales varem ning saan siit tohutult palju järgmistesse aastatesse kaasa võtta. Holmenkollenis sain kätte ka oma kroonijuveeli. See tundus justkui kättemaks (kannatuste eest)."

"See oli väga raske aeg," meenutas Karlsson detsembrikuud. "Ma alustasin põhjast, kui kuulsin tulemusest. Ma hakkasin end üles töötama ning otsustasin võtta seda õpetliku kogemusena, mis võib ka tuleviku mõttes mulle väga oluliseks osutuda."

Karlsson lisas, et talle on palju abiks olnud ka koondise arst Magnus Oscarsson. "Ta aitab hoida mind õigel teel. Nüüdseks on seda palju lihtsam teha, sest varasem kogemus on juba olemas."