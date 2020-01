Rootsi noor suusatäht naaseb võistlustulle

Rootsi suusaliit andis detsembri alguses teada, et Karlsson peab mõneks ajaks võistlemisest loobuma, sest ei läbinud rutiinset tervisekontrolli. Karlssoni tervisehädade põhjustena oli välja toodud ületreenimine ja liigne näljutamine.

"Olen väga kurb ja pettunud, aga pean tulevikku vaatama. Teen oma parima, et tagasi võistlusrajale pääseda ja veel aastaid murdmaasuusatamisega tegeleda," ütles rootslanna toona pressiteate vahendusel.

Nüüd selgus, et Karlsson on piisavalt taastunud ja saab juba nädala pärast toimuval kodusel MK-etapil kaasa lüüa. "Ta on pärast võistlustevaba ja vähese treeninguga perioodi hästi taastunud," sõnas Rootsi koondise peatreener Stefan Thomson Aftonbladeti vahendusel. "Frida on nüüd tagasi võistlusvormis."

Karlsson on sel hooajal kaasa teinud vaid Ruka MK-etapil, kus tema parimaks jäi 10 km vabatehnika jälitussõidus 8. koht.

Mullusel Seefeldis toimunud MM-il, kus rootslanna komeedina esile kerkis, võitis ta Rootsi 4x5 km teatenaiskonnaga kuldmedali, 10 km eraldistardist klassikasõidust tuli talle hõbe ja 30 km ühisstardist vabatehnikadistantsil pronks.