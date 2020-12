Rootsi ja Soome suusatajad otsustasid norralaste eeskujul MK-etappidest loobuda, eestlased plaanivad võistelda

"See oli väga raske otsus, mille tegime sportlaste tervise huvides," teatas Rootsi suusakoondise mänedžer Daniel Fåhraeus. "Me teame, et see otsus tekitab paljudes pettumust. Aga ükskõik kui palju me ka ei tahaks võistelda ja meelelahutust pakkuda, tundub see hetkel ainuõige otsus."

Rootsi koondise arst Per Andersson lisas, et ta ei näe võimalust, et koondis suudaks Kesk-Euroopas toimuvatele etappidele sõitmiseks leida "viirusevaba teekonna".

Ka Soome suusaliit kinnitas täna, et nende treenerid tegid koos meditsiiniekspertidega otsuse, et koondislased Davosi ja Dresdeni MK-etappidele ei lähe.

"Kahjuks nägime Rukal (MK-etapi ajal), et inimeste suhtumine koroonaviirusesse on väga erinev. Korraldajad lõid "võistlusmulli", kuid inimeste käitumise tõttu see ei töötanud. Selles olukorras pole mõtet võistlustele sõita, riskid on liiga suured," selgitas Soome olümpiakomitee meditsiinijuht Maarit Valtonen.

Juba eile oli sarnase loobumisotsuse teinud Norra suusaliit.

Eesti suusaliidu murdmaasuusatamise juhataja Ave Nurk ütles Delfile, et meie koondislased kavatsevad MK-sarja jätkata.

"Meil on plaanid tehtud. Kuna järgmisel nädalal on planeeritud ka treeninglaager Livignos, siis sealt on lähedal võistlustele sõita, kui just olukord hullemaks ei lähe. Kindlasti peaks järgmisel etapil Davosis võistlema Marko Kilp. Teiste osas on seis veel lahtine, otsused teeme viimasel hetkel," sõnas Nurk.

Murdmaasuusatamise MK-sarjas jääb selle aastanumbri sees pidada veel kaks etappi: 12.-13. detsembril Šveitsis Davosis ja 19.-20. detsembril Saksamaal Dresdendis. Uus aasta algab MK-sarjas 1. jaanuaril startiva Tour de Skiga.