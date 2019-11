Rootsi imelast tabas Ruka sprindis fiasko: see on nii masendav!

Kui mitmed Rootsi suusaeksperdid pakkusid, et Karlsson on suuteline Johaugi juba tänasel sprindietapil alistama, sest norralanna tugevus avaldub eeskätt distantsisõitudes, siis tegelikkuses piirdus nooruke rootslanna kvalifikatsiooniga ja leppis alles 40. kohaga.

"Ma olen väga pettunud," tunnistas Karlsson eelsõidu järel Rootsi ajakirjanikele. "See on nii masendav, kui suusad üldse ei tööta. Füüsiline vorm tundus korras olevat."

Karlsson polnud ainus rootslane, kelle võistlus täna ebaõnnestus. Nii langesid ka Charlotte Kalla ja Maja Dahlqvist konkurentsist välja juba kvalifikatsioonis.

Ka Dahlqvist tunnistas, et hooldemeeste töö osutus fiaskoks. "Esimese mäe alguses arvasin, et see on nali. Kui me suuski soojenduseks katsetasime, olid need ju suurepärased. Nüüd libisesid nad aga kohutavalt," kurtis Dahlqvist.

Ruka sprindis võidutses naistest Maiken Caspersen Falla ja meestest Johannes Hösflot Kläbo (mõlemad Norra). Rootslaste päeva päästis 24-aastane Jonna Sundling, kes sõitis välja teise koha. Johaug piirdus täna 20. kohaga.