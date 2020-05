Rootsi ekssuusataja rääkis avameelselt rasestumisprobleemidest: tundsin suurt häbi ja ärevust

2010. aasta olümpial paarissprindis 5. ja individuaalsprindis 10. koha saavutanud Pajala rääkis, et tahtis karjääri lõpetamise järel last saada, kuid takistuseks oli ebaregulaarne menstruaaltsükkel. Teda uurinud arst kahtlustas polütsüstiliste munasarjade sündroomi.

"Unistus lapse saamisest kasvas päevast päeva, kuid nii kasvas ka hirm, et seda ei juhtu kunagi," sõnas 32-aastane Pajala Aftonbladetile.

"Ma kogesin samal ajal nii ärevust kui kurbust. Tundsin oma keha pärast häbi, sest olin ebaõnnestunud," jätkas rootslanna, kes on praegu 2-aastase Elsa ema.

Pajala on üsna kindel, et tema rasestumisprobleemid olid seotud sportlaskarjääriga, kuid ükski arst ei suutnud seda kinnitada.

"Pole olnud ühtegi arsti, kes oleks leidnud seose spordiga, kuid kui ma ise selle kohta lugesin ja teistega rääkisin, oli tunne, et treeningud, raske pingutus, kõrge stressitase ja taastumise puudumine mängisid suurt rolli," usub Pajala. "Geneetika ja kaksteist aastat beebipillide kasutamist võisid ka oma mõju avaldada."

Rootslanna loodab, et rohkem eksportlasi võtaks sellel valusal teemal sõna. "Kahju, et neid inimesi, kes julgeks sellest avalikult rääkida, on nii vähe. Arvan, et kui rohkem inimesi oma kogemusi jagaks, võiks see teisi aidata."

Pajala esindas Rootsi koondist aastatel 2008–2015.