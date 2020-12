Rootsi ajakirjandus kahtlustab Venemaa suusatajat dopingu kasutamises: "See on liiga hea, et olla tõsi"

Holmberg väidab, et kuna Venemaa antidoping (RUSADA) ei testinud kevadel oma sportlasi, võis Sorina seda olukorda ära kasutada.

"Sel aastal on sport eriti haavatav. Pandeemia on raskendanud dopinguküttide pääsemist sportlaste juurde, paljudes kohtades on testimine üldse peatunud. Üks neist paikadest on Venemaa. Märtsi lõpust kuni mai alguseni ei teinud RUSADA ühtegi testi. Ja selle tõttu olid paljud skeptilised, kui Sorina järsku Ruka minituuril Frida Karlssoni ja Ebba Anderssoni ees teise koha sai,” kirjutas Holmberg.

Ajakirjanik lisas, et peab 26-aastase Sorina kahtlustamist igati õigustatuks, sest venelanna pole varem märkimisväärset edu saavutanud ja oli pealegi spetsialiseerunud sprindile, mitte tavadistantsidele. Sorina senine parim MK-sarja tavadistantsi tulemus oli 38., mille ta sõitis välja 2018. aastal Rukal.

"Kas ta kasutab dopingub? Loodan, et ei. Loodan, et Venemaa koondise treeneril Markus Krameril on õigus, kui ta ütleb, et Sorina on edu saavutanud tänu uuele lähenemisele treeningutel. Kuid ma mõistan kõiki sportlasi ja murdmaasuusatamise harrastajaid, kes selles kahtlevad. Ma ise olen ka kahtlustav, sest Venemaa murdmaasuusatamises on olnud viimastel aastatel suuri probleeme dopinguga. Ja kui meenutada, kuidas dopinguvastane võitlus praegu välja näeb, siis on raske usaldada tulemusi, mis tunduvad liiga head, et olla tõesed," lisas Holmberg.

Sorina kaotas Ruka minituuril vaid Norra ässale Therese Johaugile.

Sorina on abielus Venemaa suusakoondise treeneri Egor Soriniga ning tänavu märtsi alguses sündis nende perre tütar.

Johaug ütles Ruka võistluse järel, et tema Sorinat ei kahtlusta, vaid eeldab, et talle mõjus lapse sünd sama võimsalt kui endisele Norra kuulsusele Marit Björgenile.



"Võib-olla sai Sorina tõelise ema tõuke, nagu Marit Björgen?" ütles Johaug Norra ajakirjandusele.